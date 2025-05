Transmissão ao vivo de Vila Nova x Cruzeiro: veja onde assistir

Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam hoje (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro entra em campo com ampla vantagem no confronto e pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.