Transmissão ao vivo de Palmeiras x Ceará: veja onde assistir

Palmeiras e Ceará medem forças hoje (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com a vantagem nas mãos, o Palmeiras pode até empatar para garantir a vaga. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0 e joga com o regulamento debaixo do braço. Já o Ceará precisa vencer por dois gols para seguir vivo — vitória simples leva a decisão para os pênaltis.