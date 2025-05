Tati espreme limão nas costas do marido após queda no surfe; assista

Jessé Mendes levou a pior em uma sessão nas ilhas Mentawaii, na Indonésia, onde surfa ao lado da esposa Tatiana Weston-Webb, que está afastada do Circuito Mundial para cuidar de sua saúde mental.

O que aconteceu

Jessé Mendes sofreu uma queda e apareceu com as costas raladas por coral nos stories do Instagram.

"Tem dia que é noite", escreveu Jessé, ao publicar o vídeo em que Tati aparece cuidando das feridas e passando limão em suas costas.