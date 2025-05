'Roubaram minha vida': ex-jogador diz que teve nome usado por falso atleta

Em 3 de abril de 2024, o ex-jogador registrou um boletim de ocorrência e reuniu documentos.

Um levantamento feito no CNIS (cadastro nacional de informações sociais) do ex-jogador mostra que o nome de Iranaldo foi usado para firmar contratos com cinco clubes. As datas registradas, cruzadas com o período em que ele já estava fora do futebol ou atuando como servidor público, reforçam a evidência de fraude, segundo o advogado Carlos Dantas Filho, que o representa.

O caso é conduzido pela 4ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Mamanguape. Segundo Dantas Filho, a Promotoria pediu a abertura de inquérito pela Polícia Civil da Paraíba. Procurados pelo UOL, nem a Polícia Civil e nem o Ministério Público da Paraíba responderam.

'Roubaram minha carreira'

Iranaldo diz que ficou abalado com a descoberta e teme que a situação comprometa sua integridade como ex-atleta. "Eu poderia até ser banido do futebol, de uma profissão que eu sempre sonhei."

A situação também agravou suas dificuldades financeiras, segundo relata, por ter sido impedido de sacar o abono do PIS/Pasep. "Perdi um direito meu como pai de família", lamenta.