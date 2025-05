Recuperado, Medina surfa no mar pela primeira vez após cirurgia; assista

Volta gradual

Antes de retomar as atividades no mar, Medina já havia feito sua reestreia sobre a prancha em um ambiente mais controlado: a piscina de ondas do Beyond the Club, na capital paulista, da qual é sócio.

Por lá, deu suas primeiras quedas e iniciou o processo de readaptação aos movimentos e exigências físicas do surfe.

O retorno ao mar era esperado ainda para este mês, como adiantado pelo fisioterapeuta Alexander Rehder em entrevista recente ao UOL. Ele vem acompanhando de perto a recuperação do surfista e explicou que o ambiente da piscina foi fundamental para planejar o retorno de forma gradual.

A expectativa agora é que Medina esteja pronto para competir novamente dentro de cerca de dois meses — prazo que coincide justamente com a etapa de Teahupoo, no Taiti. Conhecida por suas ondas pesadas e tubulares, a etapa taitiana é uma das favoritas de Gabriel no tour