Presidente Lula revela intenção de fundar Universidade do Esporte

Presidente do Brasil, Lula afirmou em evento no CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) o desejo de fundar uma Universidade do Esporte.

O que aconteceu

O governante revelou a intenção, junto ao Ministro do Esporte, André Fufuca, de criar uma instituição para formação de atletas. A ideia inicial previa apenas a inclusão do futebol, mas as autoridades optaram pelo aumento e variação das modalidades, para que "sirva de exemplo para o mundo".