Palmeiras x Ceará: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Palmeiras e Ceará entram em campo na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da 3ª rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras tem a vantagem do empate já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão. O Ceará precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Vitória simples do Vozão leva a decisão para os pênaltis.