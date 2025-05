Dono do 'parquinho', Medina escancara mais uma vantagem de piscinas de onda

Agora, Gabriel Medina aponta para mais uma camada de valor nesse cenário: o potencial das piscinas no processo de recuperação física.

Medina passou quatro meses fora do surfe após uma cirurgia no ombro. Seu retorno não aconteceu em Maresias, Saquarema ou qualquer outra onda do Circuito Mundial - mas sim na piscina. Um ambiente controlado, com ondas previsíveis, tempo delimitado de sessão e menor exigência física. Um espaço ideal para retomar aos poucos os movimentos e reconstruir a confiança.

E Medina é um privilegiado nesse contexto: sócio do Beyond the Club, na capital paulista, ele tem uma piscina à disposição sempre que quiser - o que, convenhamos, é um diferencial e tanto.

Num papo recente com Alexander Rehder, fisioterapeuta do tricampeão mundial, fica evidente o quanto a piscina muda o jogo:

O principal da piscina para o surfista profissional é que você pode periodizar. Pré-temporada, volta de lesão, retorno ao ritmo... Você determina o tempo de surfe, o que o cara vai fazer. Tem controle.

Alexander Rehder, ao UOL

A comparação com outros esportes deixa claro o desafio do surfe de alto nível: