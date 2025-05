João Fonseca estreia em Roland Garros contra ex-número 6 do mundo

Já Thiago monteiro encara o tcheco Vit Kopriva na primeira rodada. O brasileiro está em 130º no ranking, enquanto o rival é o 85º do mundo. Se avançar, deve enfrentar o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 4.

Quem é o adversário de Fonseca na estreia

Hurkacz tem 28 anos e oito taças de torneios ATP na carreira. Seus troféus de maior destaque foram os do Masters 1000 de Miami e de Shanghai, em 2021 e 2023, respectivamente.

Seu único título no saibro foi o do torneio em que Fonseca estreou na elite do circuito na Europa. O polonês venceu em Estoril no ano passado, quando Fonseca recebeu convite e disputou seu primeira partida ATP em território europeu.

Ele vem caindo posições no ranking e saiu do top 20 em março. Ex-número 6 do mundo, o próximo rival de Fonseca deixou de ser um dos dez mais bem ranqueados do circuito em outubro do ano passado.

Hurkacz está nas quartas do ATP 250 de Geneva. Ele encara Fritz no torneio suíço. Até agora, ele não avançou à semi em nenhum dos principais torneios do circuito no ano —Masters 1000 ou Australian Open.