Fonseca tem caminho com revanches na França e pode pegar nº 1 nas quartas

O sorteio da chave principal de Roland Garros definiu que João Fonseca pode, caso siga avançando no torneio francês, ter um caminho apimentado com revanches e duelo "cedo" contra o atual melhor do mundo.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos estreia contra o polonês Hubert Hurkacz, ex-número 6 do mundo. O rival está atualmente em 31º, vem despencando no ranking e tem campanha tímida no circuito em 2025. O torneio começa dia 25, mas a data e o horário da partida de João ainda serão confirmados.

Se avançar, encara um dos franceses Benjamin Bonzi (#60) ou Pierre Hugues Herbert (#149). Fonseca poderia ter um início mais complicado, visto que ele ficou na rota de pedreiras, mas o sorteio definiu que ele enfrenta o segundo pior cabeça de chave da primeira rodada e tem pela frente um adversário fora do top 50.