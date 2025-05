Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Maringá: veja onde assistir

O Galo chega para o confronto após empatar sem gols com o Cruzeiro no clássico mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada no Mineirão.

Já o Maringá também vem de empate. Pela Série C do Brasileirão, os paranaenses ficaram no 1 a 1 contra o Botafogo-PB.

Atlético-MG x Maringá -- Copa do Brasil