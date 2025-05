Onde vai passar Flamengo x Botafogo-PB? Como assistir ao vivo com imagens

Flamengo e Botafogo-PB entram em campo hoje (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação, após vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 no jogo de ida. Já o time paraibano precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.