Onde vai passar Atlético-MG x Maringá? Como assistir ao vivo com imagens

O Atlético-MG vem de um empate no clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. No Mineirão, o Galo ficou no 0 a 0 contra a Raposa.

Do outro lado, o Maringá também vem de um empate. A equipe ficou no 1 a 1 contra o Botafogo-PB.

Atlético-MG x Maringá -- Copa do Brasil