Mundial de Surfe: Brasileiros dão adeus a Margaret River; Luana segue viva

O pesadelo brasileiro na etapa de Margaret River, na Austrália, se concretizou na madrugada desta quarta-feira. Miguel Pupo e João Chianca foram eliminados nas oitavas de final e deram adeus à sétima parada do Circuito Mundial da WSL.

Com isso, o Brasil está fora da disputa no masculino — restando apenas Luana Silva como representante verde e amarela entre as mulheres.

Chumbinho cai

João Chianca encarou o australiano Jacob Willcox em The Box, pico de tubos rasos que voltou ao circuito após cinco anos.