Ela foi do treino com vassoura a recorde mundial: 'Felicidade inexplicável'

A jovem de 40 kg levantou 57 kg no arranco, ficando com o bronze na prova. No arremesso, alcançou 77 kg, levando ouro e batendo o recorde mundial — 1 kg a mais do que a marca da indiana Preetismita Bhoi. Ela também levou o ouro no geral, com os 134 kg somados nas duas provas.

Isanelly Cristina, de apenas 14 anos, foi campeã mundial no levantamento de peso Imagem: Reprodução/Instagram

Topo do pódio e a medalha no peito, mas algo que a ajudou a entender o tamanho do feito conquistado foi um ponto inerente às novas gerações. "Antes de eu viajar, tinha um pouco menos que três mil seguidores [no Instagram]. Depois, cada vez que atualizava, aumentava mil, e mais mil, mais mil... A ficha foi caindo que eu tinha feito história", lembrou, aos risos.

A título de curiosidade, hoje, ela tem quase 19 mil seguidores na conta @isa.lpo no Instagram, onde compartilha registros de treinos, competições e também um pouco da rotina fora dos compromissos profissionais.

O primeiro contato de Isa com o levantamento de peso foi em setembro de 2022, quando tinha 11 anos. A mãe dela é próxima à mãe de Natasha Rosa, atleta do levantamento de peso que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e tem um projeto social, o Instituto Seed, que envolve a modalidade.

"Ela disse para a minha mãe que tinha uma vaga. Eu sempre gostei muito de esporte, mas nunca tinha tido uma oportunidade tão grande como essa. Eu nunca tinha imaginado o que seria o levantar peso. Eu sabia que era um esporte, mas não tinha essa noção inteira. Mas, ao saber dessa vaga, me interessei e fui de coração"