Assistir à final da Europa League ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Já o United chega com moral: invicto no torneio, o time comandado por Ruben Amorim contou com grandes atuações de Bruno Fernandes e Casemiro na reta final. A vaga veio com autoridade após 7 a 1 no agregado sobre o Athletic Bilbao, que sonhava com a decisão em casa.

Tottenham x Manchester United -- Final da Liga Europa