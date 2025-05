Transmissão ao vivo de Grêmio x CSA pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Grêmio e CSA medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O CSA tem a vantagem do empate após ter vencido o jogo de ida por 3 a 2. O Grêmio precisa de vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.