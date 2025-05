Tamires Araújo recebe prêmio internacional por ato de fair play no handebol

O que aconteceu

O gesto ocorreu durante a partida entre Brasil e Angola, quando a pivô angolana Albertina Kassoma se lesionou no início do segundo tempo. Sem conseguir andar, Kassoma recebeu atendimento médico e, em seguida, aceitou a ajuda de Tamires, que a carregou nos braços para fora da quadra.

O público no estádio aplaudiu intensamente a atitude da brasileira. O gesto de Tamires tornou-se símbolo de respeito, empatia e nobreza esportiva, sendo amplamente repercutido. Kassoma não conseguiu retornar à partida devido à gravidade da lesão.

Segundo o presidente do CIFP, Dr. JenKamuti, a escolha de Tamires representa 'um reconhecimento por sua atitude exemplar no esporte e por promover os valores do fair play'.

Relembre o momento