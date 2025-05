Surfe: Brasil vive pesadelo com eliminados e rebaixados na Austrália

Com o 17º lugar, Italo fecha a perna australiana com mais um resultado decepcionante e ainda corre o risco de perder a liderança do ranking, já que pelo menos três adversários ainda vivos na etapa podem ultrapassá-lo.

Filipe Toledo também caiu cedo. Campeão da última etapa, em Gold Coast, o atual bicampeão mundial teve dificuldades para encontrar boas ondas em uma bateria irregular do mar e acabou derrotado pelo havaiano Jackson Bunch, por 9,13 a 7,56.

Outro nome forte eliminado foi Yago Dora. Vice-líder do ranking, Yago fez a melhor nota da bateria (7,67), mas não conseguiu encontrar uma segunda onda de peso e terminou com um somatório de 11,30. Melhor para o australiano Mikey McDonagh, que avançou com 12,77.

Alejo Muniz também deu adeus à etapa, mas ainda tem chances matemáticas de seguir na elite. Atual 20º do ranking — os 22 primeiros se mantêm —, ele agora depende de outros resultados para definir seu futuro.

Brasileiros rebaixados

Samuel Pupo foi rebaixado em Margaret River Imagem: Cait Miers/WSL

O saldo negativo ficou ainda mais pesado com o rebaixamento de quatro surfistas brasileiros. Deivid Silva caiu logo na repescagem, enquanto Samuel Pupo e Ian Gouveia foram eliminados no round de 32, perdendo para Jake Marshall e Barron Mamiya, respectivamente.