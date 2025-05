Promessa optou seguir no judô após treino com ídolo: 'Não quis mais sair'

Queria ter sido campeã [em Varsóvia], mas sei que estou evoluindo. Foi a minha primeira conquista internacional no sênior e representa o início de uma nova etapa. Estou aprendendo e melhorando o meu judô no nível sênior, com a ajuda dos meus técnicos e da minha equipe. Espero grandes resultados porque estou treinando muito forte no alto rendimento.

A jovem deu os primeiros passos no tatame ainda aos quatro anos, em uma academia em Manaus. "Comecei com o sensei Airton, e dos cinco aos 14 treinei com o sensei Aron, na Fort Judô Clube, que me treinou da faixa branca até a faixa marrom e me inseriu no judô competitivo".

Clarice colhe bons resultados no judô, mas já lembra de outras modalidades que curtia na infância. Dentre elas, citou também a ginástica artística. "Pratico esportes desde os meus 4 anos. Gostava muito da [aula de] Educação Física na escola e os Jogos Escolares Internos eram muito bons, eu participava de várias modalidades. Depois do judô eu gostava de futebol, ginástica artística e atletismo".

"Responsável" pela escolha da jovem pelo judô, Canto cruzou o caminho quando foi à academia em que ela treinava. Depois, a relação se fortaleceu.