A nostalgia da ex-atleta de rúgbi ao visitar barracão de Escola de Samba

Integrantes da CACOB (Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil), Beatriz Mühlbauer, do rúgbi, Ketleyn Quadros, do judô, e Iris Sing, do taekwondo, aproveitaram uma recente passagem pelo Rio de Janeiro para participar de uma ação do COB que contava com uma visita ao barracão da Grande Rio, Escolas de Samba vice-campeã no Carnaval de 2025.

Para Beatriz, a Baby Futuro, ex-atleta de rúgbi sevens, o evento ganhou um tom nostálgico, principalmente no momento em que foi apresentado parte do processo de como são feitas as fantasias que dão o colorido na avenida. Ela é formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).