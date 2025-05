Verstappen 'brilhante' e o erro de Piastri: as frases do GP de Ímola

Uau, Max! 400 corridas, e você venceu. Pilotagem brilhante, fim de semana brilhante. Parabéns! Você realmente dominou a corrida Christian Horner, chefe da Red Bull

Em coletiva pós-corrida, o tetracampeão retribuiu os elogios à equipe.

Estou incrivelmente orgulhoso de todo mundo. Foi uma semana muito importante para nós Max Verstappen

Erro na largada

Conquistando o segundo e terceiro lugares no pódio com Norris e Piastri, respectivamente, a McLaren deixou Ímola com motivos para comemorar, mas um pouco frustrada. Piastri, que largou na pole mas foi ultrapassado por Verstappen na primeira curva, falou sobre o equívoco na largada.