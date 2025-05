Transmissão ao vivo do GP da Emilia-Romagna de F1 2025: veja onde assistir

O GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, tem a largada programada para hoje, às 10h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

A temporada 2025 da F1 tem um protagonista: Oscar Piastri. Com sua quarta vitória no ano, conquistada em Miami, o piloto australiano chegou aos 131 pontos e se isolou na liderança. Lando Norris, seu companheiro de equipe, aparece logo atrás com 115 pontos.