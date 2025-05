Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Palmeiras: veja onde assistir

O Palmeiras visita o Red Bull Bragantino na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

Com 19 pontos, o Palmeiras quer continuar firme no topo da classificação. Na última rodada, o Alviverde venceu o clássico com São Paulo por 1 a 0.