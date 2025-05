Transmissão ao vivo de Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo e Botafogo duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o clássico.

Donos da casa de olho na liderança. Para isso, o Flamengo precisa vencer o jogo e torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Red Bull Bragantino.