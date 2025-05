Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Atlético busca a terceira vitória consecutiva no nacional. Comandado por Cuca, o Galo venceu o Fluminense por 3 a 2 no fim de semana passado e, no meio de semana, derrotou o Caracas por 3 a 1, pela Sul-Americana.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025