Transmissão ao vivo de Corinthians x Santos pelo Brasileirão: onde assistir

O Corinthians recebe o Santos na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pela Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES, BA e a cidade mineira de Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).

Com 10 pontos, o Corinthians mira uma subida na tabela após a derrota de virada para o Mirassol na última rodada: 2 a 1. No meio de semana, os donos da casa entraram em campo e venceram o duelo com o Racing-URU por 1 a 0, na Sul-Americana.