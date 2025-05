Surfista que nasceu a 2 mil km do mar segue os passos de Gabriel Medina

Criado entre cavalos, bezerros e cercas de arame farpado, a 2 mil quilómetros do mar, Matheus Neves hoje vive uma realidade que parecia inalcançável: é patrocinado pela mesma marca que revelou Gabriel Medina, treina nas ondas de Maresias e sonha com títulos mundiais.

Aos 18 anos, o mato-grossense é atleta da Rip Curl, a 'casa' de Medina já há mais de uma década. Mais do que um fã, Matheus é fruto direto do legado de Medina — passou pelo Instituto criado pelo tricampeão, conviveu com o ídolo e agora trilha um caminho parecido, com o passaporte pronto para representar o Brasil no Mundial Júnior da ISA.

Da fazenda para o mar