Apresentador vive nova fase na Globo e celebra desafios: 'inspirar pessoas'

O apresentador sofreu um acidente automobilístico em 2009 que o deixou paraplégico. No processo de reabilitação, fez tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, onde conheceu a canoagem adaptada. Posteriormente, se tornou quatro vezes campeão mundial. Também já se aventurou em outras modalidades, como o kitesurfe.

Na Guatemala, voou próximo a um dos três vulcões ativos do país e ainda participou de uma "Cerimônia do Fogo", tradicional ritual Maia de purificação, conexão com o divino, com o equilíbrio do corpo e energias do mundo. "Acho que a etapa mais desafiadora, na verdade, foi estar tão próximo de um vulcão e, ao mesmo tempo, tão longe. Visualizávamos todo santo dia, e a natureza e as condições meteorológicas... Enfim, todas as condições faziam com que não chegássemos até lá. Acho que isso que era mais desafiador", conta.

Fernando Fernandes e Karine Alves, apresentadores do Esporte Espetacular Imagem: Globo/ Fábio Rocha

A Globo anunciou mudanças na configuração do Esporte Espetacular em março. Fernando Fernandes e Karine Alves substituíram a dupla formada por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho, que estava à frente da atração desde 2019. Além de apresentarem, Fernando e Karine também participam de reportagens.

O Esporte Espetacular não é uma experiência, é um sonho. É um sonho que tenho há muitos anos. Venho me preparando para essa oportunidade de me tornar um comunicador, de estar à frente do programa que fez parte da minha vida toda e de falar daquilo que eu mais amo, que está na minha alma e em minha essência: o esporte. Então, me sinto grato, me sinto feliz e com aquele sentimento de que vale a pena se dedicar tanto

Fernando Fernandes já integrou outros projetos do Grupo Globo. Ele, por exemplo, já foi apresentador do reality show "No Limite", comentarista em coberturas olímpicas e paralímpicas, e comandou o "Além do limite", no canal OFF.