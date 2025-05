Cruzeiro x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cruzeiro vive boa sequência no Brasileirão, com três vitórias consecutivas. A Raposa goleou o Sport por 4 a 0 na rodada passada.