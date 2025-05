COB quer criar 'selo' e ampliar número de CT's com energia sustentável

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) quer criar uma certificação aos centros de treinamentos ao redor do país que, dentre outros pontos, pode também ampliar o movimento no esporte pelo uso de energia limpa.

Um dos nossos focos para o ano que vem é criar uma certificação para centros de treinamento com a chancela do COB. Isso facilita [a captação de] recursos federais e outros investimentos para áreas como sustentabilidade. Com isso, também tentaríamos fazer com que os CT's entrassem para o mercado livre de energia Emanuel Rego, diretor-geral do COB

O COB anunciou, na última quinta-feira, uma parceria com a Neoenergia para fornecimento de energia para o CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro.