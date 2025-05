Brasil leva dois ouros e ganha 7 medalhas na Copa do Mundo de ginástica

O Brasil brilhou na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Koper, na Eslovênia, e conquistou cinco medalhas, entre elas duas de ouro, com Júlia Coutinho e Lucas Bittencourt.

O que aconteceu

Júlia Coutinho deu show na final ao som de "Maria, Maria", icônica canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, tirou nota 13.100 e se emocionou ao subir no lugar mais alto do pódio (assista abaixo). Na mesma prova, Gabriela Barbosa ficou com a prata, com 12.733.