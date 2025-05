Luta de Gilbert Durinho no UFC Vegas 106: veja card completo e onde assistir

Gilbert "Durinho" Burns e Michael Morales fazem a luta principal do UFC Vegas 106 hoje, no UFC Apex, em Las Vegas. O card principal começa às 20h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

O brasileiro Gilbert Burns fará sua primeira luta em 2025 com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias. Ele retorna ao octógono após a derrota para Jack Della Maddalena.