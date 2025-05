COB e Adidas querem ampliar parceria a confederações e atletas olímpicos

Acho que, quando falamos do compromisso sério nos movimentos esportivos no Brasil, o COB é a porta de entrada. Com certeza, as confederações são super importantes para o desenvolvimento do esporte, então vocês vão escutar novidades. A Adidas hoje já tem atletas de ponta como a Rebeca, como o Alisson, a Bia [Souza], e, com certeza, através das confederações, vamos ter novidades. [Queremos] Reforçar essa autenticidade do desenvolvimento, o nosso compromisso com o esporte no Brasil.

Ricardo Sdei, diretor de marketing da Adidas

O COB vem tentando ampliar os laços com as confederações para investimentos. A gestão de Marco La Porta, logo em um dos primeiros eventos, deu destaque ao "Top COB", programa de transferência de recursos para as confederações, equipes e atletas, projeto iniciado ainda pela gestão de Paulo Wanderley, ex-presidente da entidade.

Acho que é nossa responsabilidade explorar, entender o desejo deles, o nosso desejo... Acho que precisamos nos aproximar de algumas modalidades, entender como podemos ajudar eles a performar.

Olivier Gianina, gerente geral da Adidas no Brasil

Durante a cerimônia do Hall da Fama, na última terça-feira, no Copacabana Palace, Marco La Porta divulgou a parceria com a Adidas. O mandatário, Yane Marques, Manoela Penna e Bia Souza foram ao palco do evento e vestiram casacos da marca.

La Porta, inclusive, salientou um dos pontos da parceria com a empresa: maior disponibilidade de pontos de venda para os produtos do Time Brasil. "Juntos, COB e Adidas vão criar coleções que não apenas vão vestir nossos atletas, mas também vão inspirar uma legião de fãs em todo o Brasil. A presença dos produtos do Time Brasil nas lojas Adidas, um pedido tão importante da comunidade. 'Onde compro a camisa do Time Brasil?', agora vai poder comprar".

O que mais falou Manoela Penna?

Contatos e acerto com a Adidas. "Quando chegamos, em janeiro, todos os contratos de vestuário tinham expirado em 31 de dezembro. Então, o quadro estava livre para olhar para essa categoria de novo. O La Porta nos provocou, desde as primeiras reuniões, de como queria a imagem da delegação brasileira, como é que a gente queria estar vestido, e isso provocou muito as áreas comerciais de ter grandes marcas ao lado. O que o La Porta fala sempre é que o COB é grande e precisa dos grandes conosco. O COB sempre teve grandes parceiros, o último ciclo também, mas a gente começou a olhar o potencial para as marcas globais, e começamos a falar com a Adidas".