NFL encaminha vinda de Mahomes e dos Chiefs para o 2º jogo no Brasil

A NFL está perto de anunciar o adversário do Los Angeles Chargers na segunda edição do São Paulo Game, no Brasil. A tendência é que o Kansas City Chiefs seja o time visitante.

Mahomes vem aí?

O anúncio deve ser feito em breve. O martelo ainda não está batido, mas tudo caminha para a vinda da equipe do Missouri, atual vice-campeã da NFL. A notícia foi dada inicialmente pelo perfil OQuarterback, no Twitter, e confirmada pelo UOL.

Os Chiefs são liderados pelo astro Patrick Mahomes. O quarterback de 29 anos é uma das principais estrelas da liga e detentor de três anéis de campeão do Super Bowl.