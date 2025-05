Fonseca patina no saibro após pausa e encara desafio antes de Roland Garros

João Fonseca contra Tommy Paul na segunda rodada do Masters 1000 de Madri de 2025 Imagem: REUTERS/Juan Medina

Os tropeços vêm após a pausa que o carioca tirou antes de embarcar para a temporada do saibro. Fonseca ficou um mês afastado do circuito depois dos três torneios disputados em março nos EUA: os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, além do Challenger de Phoenix, do qual foi campeão. A ideia de sua equipe era descansar, física e emocionalmente, e reforçar a preparação para os grandes torneios seguintes.

Ele segue com um retrospecto positivo em 2025 apesar de estar sofrendo no piso em que "nasceu". São dez vitórias e sete derrotas na elite do tênis, enquanto seu desempenho no saibro, no qual atua desde seus primórdios nas quadras do Rio de Janeiro, é de 1-4 até agora —Fonseca também perdeu "em casa" para Alexandre Muller. Considerando todas as partidas disputadas no ano, o carioca está 23-8.

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Roma em 2025 Imagem: REUTERS/Yves Herman

Próxima parada

João ruma para Roland Garros com o desafio de afastar sua primeira "crise". No final do mês, ele fará sua estreia no principal palco francês após ter avançado até a segunda rodada do Australian Open, quando debutou na chave principal de um Grand Slam ao furar o qualificatório.