Vôlei: o que Zé Roberto planeja para Gabi no começo da Liga das Nações

José Roberto Guimarães indicou querer que Gabi integre a seleção brasileira feminina de vôlei já na primeira etapa da Liga das Nações, mesmo que a presença da ponteira em quadra ainda seja uma incógnita.

A competição começa no dia 4 de junho, no Rio de Janeiro, e a comissão técnica aponta para um cuidado quanto a parte física das atletas convocadas. Gabi, por exemplo, que atualmente está no Conegliano, da Itália, sagrou-se campeã da Liga dos Campeões em final realizada no último domingo — a central Carol, do Scandicci, ficou com o vice.

"Depende muito do que essas jogadoras ainda têm pela frente ou o tempo que elas tiveram. Já conversei com algumas delas. O pessoal que está na Turquia, na Itália... Temos de pensar o que vai acontecer com cada uma, qual foi a temporada de cada uma, quanto vamos dar de folga para poder fazer com que elas cheguem bem, em uma situação adequada", começou o treinador.