Hamilton diz que não se desculpará com Ferrari após 'climão' no GP de Miami

Hamilton, que estava atrás do monegasco, pediu passagem aos engenheiros, mas demorou para receber uma resposta. A irritação contou até mesmo com ironia por parte do britânico.

Isso não é um bom trabalho em equipe. É só isso que eu vou dizer! Estou queimando os pneus atrás dele. Quer que eu fique aqui a corrida toda? Na China, eu saí da frente quando vocês tinham outra estratégia. Ah, agora vocês vão trocar as posições... Tomem um chá enquanto isso, ok? Hamilton, aos engenheiros da Ferrari

Pouco depois, ainda na 7ª posição depois de ultrapassar e devolver a posição a Leclerc, Hamilton se irritou ao ser informado sobre Carlos Sainz (Williams), que se aproximava do carro da Ferrari. "Quer que eu o deixe passar também?", questionou.