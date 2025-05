Climão de Hamilton com Ferrari e Norris na bronca: as frases do GP de Miami

Ele [Verstappen] me forçou a sair da pista. O que eu deveria fazer? Apenas dirigir e bater no muro ou algo do tipo?

Norris, sobre largada de Verstappen

Norris saiu da pista quando passou, então preciso da posição de volta.

Verstappen, após ser ultrapassado por Norris

Max lutou muito, como sempre, e eu paguei o preço, mas é assim que as coisas são. O que posso dizer? Se eu não forço, as pessoas reclamam. Se eu forço, as pessoas reclamam... Mas com o Max é assim, é bater ou não passar -- a menos que você acerte muito bem e coloque o carro na posição perfeita.

Norris, sobre defesas de Verstappen

Bortoleto lamenta

Por fim, o GP de Miami acabou com sabor amargo para Gabriel Bortoleto (Sauber), que estava em seu melhor desempenho até a parte final da prova.

O carro do brasileiro pifou na volta 33, e ele não conseguiu nem alcançar os boxes para abandonar sem intervenção do safety car. O aviso aos engenheiros foi em tom de desabafo.