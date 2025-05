Verstappen crava pole ao desbancar McLaren, e Bortoleto brilha; veja grid

Max Verstappen (Red Bull) desbancou os carros da McLaren e cravou a pole position do GP de Miami, em sessão ocorrida na tarde de hoje nos EUA. Lando Norris e Oscar Piastri ficaram com 2° e 4° melhores tempos, respectivamente, enquanto Kimi Antonelli (Mercedes) se colocou no top 3 (veja grid completo abaixo).

Gabriel Bortoleto (Sauber) foi destaque positivo. O brasileiro avançou pela 2ª vez ao Q2 e cravou o 13° lugar, seu melhor desempenho em um classificatório. Ele vai largar logo atrás de Lewis Hamilton (Ferrari), que decepcionou nos segundos finais.

Q1 tem brilho de Bortoleto

Os 15 minutos iniciais no autódromo de Miami foram fantásticos para Bortoleto. O brasileiro cravou o 11° melhor tempo e, com folga, garantiu seu lugar na etapa seguinte pela 2ª vez na temporada — bem à frente, inclusive, do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que acabou eliminado. Verstappen ficou com o melhor tempo.