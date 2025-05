Fonseca avalia derrota e projeta sequência: 'Preciso ter mais paciência'

João Fonseca também caiu na primeira rodada do torneio de Estoril no ano passado. Ele foi derrotado pelo britânico Jan Choinski por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 7/6 e 4/6.

Eu gosto muito de jogar em Estoril, é triste eu ter perdido duas vezes na primeira rodada, mas é saber aprender e sei que essas experiências vão me fortalecer. Preciso de um pouco mais de ritmo no saibro, estou muito com a cabeça na quadra rápida ainda. Gosto muito de jogar no saibro e venho fazendo bons treinos, mas preciso ter mais paciência e sei que mais jogos e mais experiência vão me ajudar com isso. Agora é seguir focado na minha preparação para Roma

Foi a primeira vez na temporada que Fonseca saiu derrotado em uma partida de nível Challenger (torneio abaixo dos ATPs 250). Em janeiro, o adolescente de 18 anos foi campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Em março, levantou o troféu do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos.

O próximo compromisso de João Fonseca agora é o Masters 1000 de Roma, na Itália, na próxima semana. O início do torneio está previsto para o dia 7 de maio.