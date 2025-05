Ciclone obrigou WSL a mudar local de etapa do Mundial de Surfe; entenda

O fenômeno provocou um desnível na região onde as ondas quebram, prejudicando a qualidade das direitas icônicas do local.

Burleigh Heads é um dos picos mais cobiçados pelos freesurfers Imagem: Andrew Shield/WSL

Embora exista um sistema de reposição de areia que costuma manter o Superbank ativo, a erosão recente limitou a quantidade disponível, e a recuperação necessária não será possível a tempo do campeonato.

Snapper Rocks é uma das ondas mais perfeitas do mundo, e mudar de local foi uma decisão extremamente difícil Andrew Stark, presidente da WSL para a Ásia e Austrália/Oceania

Burleigh Heads

Burleigh Heads, que será o palco principal do evento, é um dos points mais lendários da Gold Coast. Conhecida por suas direitas consistentes e história no surfe de competição, Burleigh já sediou grandes eventos internacionais e foi berço de ícones do esporte.