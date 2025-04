Transmissão ao vivo de Barcelona x Inter de Milão: veja onde assistir

O Barcelona chega embalado após conquista sobre arquirrival. A equipe culé vem do título da Copa do Rei em cima do Real Madrid no fim de semana.

Clube catalão avançou ao superar alemães. Nas quartas de final, o Barça eliminou o Borussia Dortmund com 5 a 3 no agregado.

A Inter de Milão também eliminou um rival complicado. A equipe italiana superou o Bayern de Munique na fase anterior do mata-mata.

Barcelona x Inter de Milão - Champions League