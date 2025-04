Onde vai passar Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

O Ceará passou por Sergipe e Confiança nas fases anteriores do torneio. Já o Palmeiras faz sua estreia hoje no mata-mata.

O Alvinegro vem de um empate em casa. A equipe cearense ficou no 1 a 1 com o São Paulo no fim de semana.

O Palmeiras quer se recuperar após uma derrota. Pelo Brasileirão, o Alviverde recebeu o Bahia e acabou superado por 1 a 0.

Ceará x Palmeiras -- Copa do Brasil 2025

Data e hora: 30 de abril, às 19h30 (de Brasília)

30 de abril, às 19h30 (de Brasília) Local : Castelão, em Fortaleza (CE)

: Castelão, em Fortaleza (CE) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.