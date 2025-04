Sidão, Sesi e médicos: combo que fez Dani Lins voltar 12 dias após cirurgia

Ela não via a hora de poder retornar à rotina de treinos e jogos e a equipe médica sabia disso. Além de todos os cuidados da medicina, Dani teve o apoio do time do Sesi e do seu marido, o Sidão, prata também nas Olimpíadas de Londres em 2012.

"Sempre tive uma cabeça muito boa para passar com tudo isso da melhor forma possível, sorrindo, feliz. Eu acho que isso me ajudou na volta. E também as meninas, a comissão, todo mundo de Baru, todo mundo que me encontrava na rua e perguntava sobre meu retorno. Essa energia positiva me contagiou muito", comentou.

Tudo isso foi essencial para o retorno em 12 dias. Dani fez questão de ressaltar que não foi nada precipitado. A levantadora sempre esteve amparada e monitorada por médicos e comissão técnica. Com isso, seus dias fora de quadra não fizeram nem cócegas na qualidade de seu voleibol.

"Eu fui liberada. O doutor falou que já poderia jogar no dia seguinte a essa notícia. Eu tenho o Sidão em casa? Quando ele falou: 'Amor, não são oito dias que vão fazer você parar de saber dar um toque'. Isso me deixou muito tranquila. Falei, vamos para o jogo, vamos para a vida", exaltou.