De arrepiar: Brasil usará 'Evidências' em apresentação da ginástica rítmica

"Evidências" será o tema da série mista (arcos e bolas) dessa temporada. A estreia será na Copa do Mundo de Portimão, em Portugal. O torneio está marcado entre os dias 10 e 12 do mês que vem.

A seleção, porém, já teve um primeiro teste com público em um período de treinos em Aracaju, Sergipe.

Nós tentamos disfarçar as evidências, mas a verdade é que a gente tá LOUCO pela série nova da nossa Seleção de Conjunto, minha gente!



As brasileiras simplesmente trouxeram um HINO da música nacional para embalar a série mista (arcos e bolas) desse ano. Precisamos nem? pic.twitter.com/HVnGPZ2cu6 ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 25, 2025

Depois do nosso hino nacional, acho que é o segundo hino do Brasil e deu super certo. Fizemos treino controle em Aracaju, com presença do público, e todo mundo cantando, foi exatamente como sonhamos. É chegar com tudo no Mundial, o público estar presente, ginásio lotado, cantando, que não vai ter como não se arrepiar.

Camila Ferezin

Um vídeo foi divulgado nas redes sociais pela Confederação Brasileira de Ginástica. Na produção, é possível observar que os presentes ao Ginásio de Esportes Constâncio Vieira cantaram e até fizeram um "show de luzes".

Maria Eduarda Arakaki, capitã da seleção brasileira, projetou a participação no Mundial e ressaltou o quão importante pode ser a interação do público no torneio.