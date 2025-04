Fã de Ronaldo, Braathen quer ser o 'Fenômeno' do esqui alpino no Brasil

Difícil, mas libertador

Em sua primeira temporada defendendo as cores do Brasil, Lucas Braathen conquistou cinco medalhas na Copa do Mundo de esqui alpino. A última delas foi na Noruega, país que nasceu e pelo qual competia antes de decidir abraçar a nacionalidade de sua mãe.

A mudança, segundo Lucas, foi difícil. Mesmo com uma equipe estruturada, o esquiador passou pelos desafios de representar um país que ainda está se aprimorando no esporte de neve. Apesar disso, o atleta se vê mais feliz em um cenário sem as limitações que o seguravam na Noruega.

"A infraestrutura é muito diferente... Eu estava numa organização grandona. Claro que tive muito suporte e a mudança trouxe um combo. Sou uma pessoa que adora a vida com liberdade. Quero fazer coisas do meu jeito, trazer uma mudança para essa indústria do esqui alpino. Agora, estou tendo uma vida muito bacana, viajando o mundo fazendo o que mais amo, que é esquiar", destacou Lucas.

"A coisa mais importante é liberdade. A maior diferença é que estou numa situação em que sou aceito. Pude ganhar o sucesso do meu jeito. Isso é um privilégio, é muito raro. Sinto gratidão, porque a Confederação do Brasil me deixa viver minha vida do jeito que planejei. Se não tivesse recebido essa oportunidade, talvez nunca mais voltaria a esquiar", acrescentou.

Energia única

Como brasileiro, Lucas também experimentou o calor da torcida. Em todas as competições da temporada, o atleta encontrou fãs e viu bandeiras do Brasil espalhadas pela neve, além de receber uma chuva de carinho nas redes sociais.