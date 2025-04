Com ingressos esgotados na Superliga, CBV promete ajudar atletas finalistas

Valquiria Dullius, central do Osasco, fez publicação sobre ingressos para a final da Superliga Imagem: Reprodução

Diretor-técnico da Confederação Brasileira de Vôlei, Jorge Bichara indicou que a entidade, responsável pela comercialização dos tickets, vai auxiliar atletas e comissão técnica neste assunto.

"O Brasil está evoluindo nesta questão de compra antecipada de ingressos. Vemos como as promoções de shows, que são comprados com meses de antecedência, e o esporte, naturalmente, vai acompanhar isso. As vendas foram abertas com antecedência... Tem, óbvio, uma questão particular do torcedor daquele time que não sabia se ia chegar à final ou não, mas isso mostra que o vôlei tem uma aceitação fantástica no Brasil, no sentido de que, mesmo antes da definição dos finalistas, já tinham ingressos esgotados, principalmente no feminino, que é uma febre. Então, vemos de forma positiva", disse.

Vamos tentar ajudar todos, no sentido dos atletas que chegaram à final, especialmente, consigam assistir e ter acesso dos familiares. É a intenção da CBV trabalhar junto às comissões técnicas e clubes nisso. E isso demonstra todo o tamanho que o vôlei tem no Brasil, de aceitação.

Jorge Bichara

O diretor lembrou também o apelo a mais que a final ganhou por ser no Ibirapuera. A última disputa por título realizada no local foi na edição 2012/13. Bichara comentou o tema durante a apresentação da reforma do Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, no Rio de Janeiro.