De convidado a estrela: Fonseca volta a Portugal como atração um ano depois

Há um ano, quando ainda era considerado uma promessa, João Fonseca foi chamado para disputar seu primeiro torneio europeu no circuito profissional. O brasileiro agora retorna ao Estoril Open como a sensação do evento e ostentando uma invencibilidade a nível Challenger em 2025.

Volta a Portugal

Fonseca recebeu convite para a última edição do Estoril Open, quando ainda era o 288º do mundo e não tinha posição para entrar via ranking. Foi a sua primeira participação em um torneio do circuito da ATP na Europa. Na ocasião, ele foi derrotado pelo britânico Jan Choinki por 2 sets a 1 e se despediu na estreia do evento, que era nível 250.

João Fonseca na primeira rodada do ATP 250 de Estoril, em Portugal, em 2024 Imagem: Getty Images

O torneio português foi rebaixado ao calendário Challenger neste ano. Ele se inscreveu na lista de entrada em Portugal antes de iniciar sua gira no saibro europeu, com o Estoril Open sendo uma espécie de "backup" entre os Masters 1000 de Madri e de Roma. Com a eliminação na segunda rodada na Espanha, o brasileiro vai disputar a competição antes de encarar o próximo grande evento.