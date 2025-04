Irmã de Medina comete interferência e é eliminada na estreia em Maresias

Uma das grandes esperanças da torcida local em Maresias, Sophia Medina acabou se despedindo precocemente da segunda etapa do Qualifying Series (QS) da América do Sul da WSL, válida também como a primeira prova do Circuito Banco do Brasil de Surfe deste ano.

Irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, que estava na praia assistindo ao evento, a jovem atleta era apontada como uma das favoritas ao título, mas foi eliminada logo em sua estreia neste sábado (26).

O que aconteceu

Logo no começo da bateria, Sophia sofreu uma penalização ao cometer uma interferência sobre a peruana Catalina Zariquiey, ainda sem prioridade definida.